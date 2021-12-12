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Человек-паук: Нет пути домой | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
TV-ролик 2 New :: 12.12.21
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Название фильма: Человек-паук: Нет пути домой
Оригинальное название: Spider-Man: No Way Home
Прокат в России фильма "Человек-паук: Нет пути домой": 16 декабря 2021 года
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О фильме "Человек-паук: Нет пути домой":
Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч в новой серии похождений вернувшегося к «Марвел» Человек-паука. Продолжает развиваться идея Мультивселенной. Альфред Молина возвращается в роли доктора Октопуса.
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