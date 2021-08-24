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Человек-паук: Нет пути домой | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 24.08.21

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Все ролики фильма "Человек-паук: Нет пути домой" (2, из них 2 новых)
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Название фильма: Человек-паук: Нет пути домой
Оригинальное название: Spider-Man: No Way Home
Прокат в России фильма "Человек-паук: Нет пути домой": 16 декабря 2021 года
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О фильме "Человек-паук: Нет пути домой":

Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч в новой серии похождений вернувшегося к «Марвел» Человек-паука. Продолжает развиваться идея Мультивселенной. Альфред Молина возвращается в роли доктора Октопуса.

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Человек-паук: Нет пути домой:

Человек-паук: Нет пути домой
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Воспоминания: Мы всё забыли

Занятная, отдающая вестерном фантастическая нуар-мелодрама, в которой больше любуются актёрами, чем рассказывают увлекательную историю. У авторов было всё, осталось придумать хороший сценарий, чего они в итоге не сделали

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Демонический слепой старик превратился в старого Рэмбо, защищающего свою дочь
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Человек-паук: Нет пути домой, Spider-Man: No Way Home new
постеров: 1, кадров: 6
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