Самым широкопрокатным релизом недели за океаном должны были стать «Воспоминания», однако уже в пятницу стало понятно...

По итогам прошлонедельных фальстартных успехов «Босс-молокосос 2» с сотней миллионов в кармане должен был в одиночку тащить на себе следующий уикенд...