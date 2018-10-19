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Человек-паук: Через вселенные | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Музыкальное видео New :: 19.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Человек-паук: Через вселенные
Оригинальное название: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Прокат в России фильма "Человек-паук: Через вселенные": 13 декабря 2018 года
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О фильме "Человек-паук: Через вселенные":
Анимационная вселенная человеков-пауков, в которой главный герой встречает себе подобных. Роли озвучили: Лив Шрайбер, Махершала Али.
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