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Человек-паук: Через вселенные | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 2 New :: 02.10.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Человек-паук: Через вселенные
Оригинальное название: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Прокат в России фильма "Человек-паук: Через вселенные": 13 декабря 2018 года
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» Блокбастеры » Анимационные
» Анимация » Компьютерная
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Человек-паук: Через вселенные":

Анимационная вселенная человеков-пауков, в которой главный герой встречает себе подобных. Роли озвучили: Лив Шрайбер, Махершала Али.

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Человек-паук: Через вселенные:

Человек-паук: Через вселенные
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Непрощённый: Сорян

Сарик растёт. Но продолжает делать поверхностное, ученическое кино, которое можно разбирать дальше, ретроспективно оглядывая его карьеру и сравнивая с голливудским кино, но это сомнительное занятие, если вы не кинокритик

Человек, который убил Дон Кихота: Реальность, Санчо
Дорога к этому фильму была длинной и шаткой, но более подходящий финал представить себе было нельзя

Проклятие монахини: Миссия в Румынии
Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу

Простая просьба: Привет, мамы
Разрешение всего конфликта окончательно делает из фильма легковесную комедию: какая там родительская любовь, какая дружба, о чём вы

Мэнди: Эпохальное
Перед нами доказательство, что великолепие «Чёрной радуги» не было случайностью, но не более того
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