|
Человек-паук: Через вселенные | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 06.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Человек-паук: Через вселенные
Оригинальное название: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Прокат в России фильма "Человек-паук: Через вселенные": 20 декабря 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Человек-паук: Через вселенные":
Анимационная вселенная человеков-пауков, в которой главный герой встречает себе подобных. Роли озвучили: Лив Шрайбер, Махершала Али.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Человек-паук: Через вселенные:
Лето: Прощай
Галерея: Кинотавр 2018
Новинки июня: «Мир Юрского периода 2», «Суперсемейка 2», «8 подруг Оушена» и другие сиквелы
Как разговаривать с девушками на вечеринках: Не будем больше об этом
Черновик: Российское кино как хождение по кругу
Джаред Лето сыграет главную роль в спин-оффе о Джокере, работу над которым начала студия Warner...
Студия MGM объявила актёрский состав озвучания мультипликационного проекта «Семейка Аддамс»...
Хроники хищных городов, Mortal Engines
Прокат в России: 13 декабря 2018 года
5 июня, вторник
Режиссёр, продюсер и сценарист Брайан де Пальма работает над проектом по мотивам скандала с Харви Вайнштейном...
|
|
|
|
|
«Лето», рецензия Кинотавр-2018, фоторепортаж «Хан Соло: Звёздный войны», рецензия «Черновик», рецензия «Дэдпул 2», рецензия «451 по Фаренгейту», рецензия «Тёмные преступления», отзыв «Конченая», рецензия «Красный воробей», рецензия «Мстители: Война бесконечности», рецензия «Чистокровные», отзыв «Как разговаривать с девушками», отзыв