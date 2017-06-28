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Человек-паук: Возвращение домой | Трейлеры

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Промо-ролик New :: 28.06.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Человек-паук: Возвращение домой
Оригинальное название: Spider-Man: Homecoming
Прокат в России фильма "Человек-паук: Возвращение домой": 6 июля 2017 года
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О фильме "Человек-паук: Возвращение домой":

Очередной перезапуск истории про Человека-паука, но теперь в киновселенной «Марвел». На этот раз подросток Питер Паркер в костюме, который ему подарил Тони Старк, будет сражаться против Стервятника.

В ролях: Том Холланд, Майкл Китон, Роберт Дауни-младший, Джон Фавро.

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В фотогалерее фильма кадров: 58

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Человек-паук: Возвращение домой:

Человек-паук: Возвращение домой
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 58
трейлеры: 16

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