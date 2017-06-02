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Название фильма: Человек-паук: Возвращение домой

Оригинальное название: Spider-Man: Homecoming

О фильме "Человек-паук: Возвращение домой":

Очередной перезапуск истории про Человека-паука, но теперь в киновселенной «Марвел». На этот раз молодой подросток Питер Паркер, в костюме от Тони Старка, будет сражаться против Стервятника.

В ролях: Том Холланд, Майкл Китон, Роберт Дауни-младший, Джон Фавро.