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Человек-паук: Возвращение домой | Трейлеры

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Трейлер 3 New :: 24.05.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Человек-паук: Возвращение домой
Оригинальное название: Spider-Man: Homecoming
Прокат в России фильма "Человек-паук: Возвращение домой": 6 июля 2017 года
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О фильме "Человек-паук: Возвращение домой":

Очередной перезапуск истории про Человека-паука, но теперь в киновселенной «Марвел». На этот раз молодой подросток Питер Паркер, в костюме от Тони Старка, будет сражаться против Стервятника.

В ролях: Том Холланд, Майкл Китон, Роберт Дауни-младший, Джон Фавро.

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Человек-паук: Возвращение домой:

Человек-паук: Возвращение домой
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 3
трейлеры: 12

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Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой, Spider-Man: Homecoming
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