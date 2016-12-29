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Человек-паук: Возвращение домой | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 29.12.16 ссылка на ролик
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Название фильма: Человек-паук: Возвращение домой
Оригинальное название: Spider-Man: Homecoming
Прокат в России фильма "Человек-паук: Возвращение домой": 6 июля 2017 года
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О фильме "Человек-паук: Возвращение домой":
Очередной перезапуск истории про Человека-паука, но теперь в киновселенной «Марвел». На этот раз молодой подросток Питер Паркер, в костюме от Тони Старка, будет сражаться против Стервятника.
В ролях: Том Холланд, Майкл Китон, Роберт Дауни-младший, Джон Фавро.
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