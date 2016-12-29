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Человек-паук: Возвращение домой | Трейлеры

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TV-ролик New :: 29.12.16 ссылка на ролик

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Название фильма: Человек-паук: Возвращение домой
Оригинальное название: Spider-Man: Homecoming
Прокат в России фильма "Человек-паук: Возвращение домой": 6 июля 2017 года
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» Франчайзы » Мстители
О фильме "Человек-паук: Возвращение домой":

Очередной перезапуск истории про Человека-паука, но теперь в киновселенной «Марвел». На этот раз молодой подросток Питер Паркер, в костюме от Тони Старка, будет сражаться против Стервятника.

В ролях: Том Холланд, Майкл Китон, Роберт Дауни-младший, Джон Фавро.

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Человек-паук: Возвращение домой:

Человек-паук: Возвращение домой
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5

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