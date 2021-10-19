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Спенсер: Тайна принцессы Дианы | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Музыкальный ролик New :: 19.10.21

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Все ролики фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" (4)

 
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Название фильма: Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Оригинальное название: Spencer
Прокат в России фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы": 4 ноября 2021 года
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы":

Кристен Стюарт в байопике принцессы Дианы, в девичестве Дианы Спенсер.

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Спенсер: Тайна принцессы Дианы:

Спенсер: Тайна принцессы Дианы
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Хороший, плохой, коп: Соревнование в харизме
Фильм ощутимо разбит на две части, где в первой — разговорная комедия с неожиданными нуарными оттенками, а вторая — одна большая перестрелка

Игра в кальмара: Неестественный отбор
История увлекательно написана и эффектно поставлена. Она всегда обманывает ожидания и прекрасно манипулирует чувствами

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