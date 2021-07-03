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Космический джем: Новое поколение | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 03.07.21

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Все ролики фильма "Космический джем: Новое поколение" (7, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Космический джем: Новое поколение
Оригинальное название: Space Jam: New Legacy
Прокат в России фильма "Космический джем: Новое поколение": 15 июля 2021 года
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О фильме "Космический джем: Новое поколение":

Леброн Джеймс и Дон Чидл в сиквеле игрово-анимационного баскетбольного мэшапа с персонажами мультвселенной Looney Tunes с Майклом Джорданом (1996).

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Космический джем: Новое поколение:

Космический джем: Новое поколение
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 9
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей

Бесконечность: Амнезия в анамнезе
В ход идут мёртвые персонажи, произвольные фантдопущения, ещё более рандомные локации для показательных боёв на мечах в лучах заката

Лука: Скоро в школу
За фотореалистичными задниками авторы не дают себе воли обсудить хоть что-нибудь серьёзное, небанальное
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Петровы в гриппе
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2 июля, пятница

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1 июля, четверг

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30 июня, среда

Красотка на взводе, Jolt new
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