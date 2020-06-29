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Космические силы | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 29.06.20

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Название сериала: Космические силы
Оригинальное название: Space Force
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» Сериалы » Комедийные
О сериале "Космические силы":

Стив Карелл и Джон Малкович в сериале Нетфликс о том, как четырёхзвёздного генерала Нерда назначили руководить свежесозданными американскими космическими силами.

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Космические силы:

Космические силы
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 10
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Честный кандидат: Новая политика
Обмишулившие больших дядек в конце танцуют, и это очень важная мораль, новая политика внезапно внесистемна и неподконтрольна

Политик: Камень-ножницы-бумага
Заканчивается второй сезон на сценах поголовного братания с разрубанием гордиевых узлов камнем-ножницами-бумагой и вокальным исполнением на бис

Сила природы: Можно я уже сдохну?
Актёры хорошо играют, но они попали в фильм, из которого не получается ни герметический боевик, ни даже криминальная комедия

Тебе стоило уйти: Она утонула
Усиленно старящийся Кевин Бейкон изображает с Амандой Сейфрид конфликт из финального сезона сериала «Любовники»

7500: Деньги на ветер
Гордону-Левитту стоило слиться с этого проекта, потому что это не то кино, с которым нужно совершать камбэк
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Мой шпион, My Spy
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27 июня, суббота

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Агент Ева, Ava new
постеров: 1, кадров: 4
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26 июня, пятница

В ожидании варваров, Waiting for the Barbarians new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Гренландия, Greenland new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Неистовый, Unhinged
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Билл и Тед, Bill and Ted Face the Music
» Русский трейлер

Рассказ служанки, Handmaid's Tale
» 4 сезон, тизер

25 июня, четверг

Чернобыль
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» Международный трейлер

24 июня, среда

Честный кандидат, Irresistible
постеров: 1, кадров: +7
» Финальный трейлер
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Бессмертная гвардия, Old Guard

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