Леониду Филатову исполнилось бы сегодня 70 лет Сегодня исполнилось бы 70 лет выдающемуся актёру, режиссёру и писателю Леониду Филатову...

У Джона Уика будет свой комикс и расширенная вселенная Сиквел популярного экшен-фильма с Киану Ривзом «Джон Уик» стартует в прокате в феврале будущего года...