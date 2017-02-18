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Песня за песней | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 18.02.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Песня за песней
Оригинальное название: Song to Song
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» Голливуд » Мелодрамы
О фильме "Песня за песней":

Терренс Малик рассказывает о двух пересекающихся любовных треугольниках в мире музыкального бизнеса.

В ролях: Райан Гослинг, Майкл Фассбендер, Руни Мара, Натали Портман.

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Песня за песней:

Песня за песней
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

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