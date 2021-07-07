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Солнечные противоположности | Трейлеры

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Русский трейлер, сезон 2 New :: 07.07.21


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Название сериала: Солнечные противоположности
Оригинальное название: Solar Opposites
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О сериале "Солнечные противоположности":

Создатель «Рика и Морти» Джастин Ройланд представляет смесь последнего и «Симпсонов». В американской глубинке застряли инопланетяне.

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Солнечные противоположности:

Солнечные противоположности
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 6
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Война будущего: Провести неделю с дочей
Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей
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