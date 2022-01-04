|
Сквозь снег | Трейлеры
Трейлер, сезон 3 New :: 04.01.22
Название сериала: Сквозь снег
Оригинальное название: Snowpiercer
Планы выпуска: 2020 год
См. также: все фильмы 2022, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Фантастические
О сериале "Сквозь снег":
Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.
Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.
Во втором сезоне к сериалу присоединяется Шон Бин в роли мистера Уилфорда.
все трейлеры
|
Сквозь снег:
2021: Лучшее и худшее
Чемпион мира: Защитить корону
Вестсайдская история: Перед рассветом
Не смотрите вверх: Социальные медиа
Человек-паук: Нет пути домой: Реюнион + подкаст
3 января, понедельник
Поскольку заокеанский прокат остался в новогодний уикенд без премьер, валовая касса неминуемо должна была просесть...
2 января, воскресенье
Отечественный новогодний уикенд даже несмотря на выходной четверг чисто календарно проигрывал прошлогоднему...
31 декабря, пятница
30 декабря, четверг
Конец года — традиционное время подведения итогов, и прошедший 2021 год во многом был знаковым для мирового кинобиза...
» Отрывок
|
|
|
|
|
2021: Лучшее и худшее + подкаст «Матрица: Воскрешение», рецензия + подкаст «Человек-паук», рецензия + подкаст «Чемпион мира», отзыв «Вестсайдская история», отзыв «Ведьмак», 2 сезон, рецензия «Не смотрите вверх», отзыв «Аркейн», отзыв + подкаст «Тик-так, бум!», отзыв «Колесо Времени», отзыв «Рука Бога», отзыв «Дом Гуччи», отзыв