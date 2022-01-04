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Сквозь снег | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер, сезон 3 New :: 04.01.22


Все ролики сериала "Сквозь снег" (9)

 
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Название сериала: Сквозь снег
Оригинальное название: Snowpiercer
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Комикс
        ... » Фантастические
О сериале "Сквозь снег":

Дженнифер Коннелли в фантастическом сериале по мотивам одноимённого французско-корейского остросоциального комикса. По сюжету по обледенелой Земле курсирует поезд с выжившими, и от вагона к вагону там отличаются условия существования, от головы к хвосту поезда возрастает классовое угнетение.

Продюсер: Чхан-вук Парк («Олдбой»). Режиссёр и автор сценания: Скотт Дерриксон.

Во втором сезоне к сериалу присоединяется Шон Бин в роли мистера Уилфорда.

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Сквозь снег:

Сквозь снег
постеры сериала: 4
кадры из сериала: 16
трейлеры: 9

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