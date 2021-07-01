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Бросок кобры: Снейк Айз | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский ролик о съёмках New :: 01.07.21

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Название фильма: Бросок кобры: Снейк Айз
Оригинальное название: Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Прокат в России фильма "Бросок кобры: Снейк Айз": 22 июля 2021 года
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» Голливуд » Боевики
О фильме "Бросок кобры: Снейк Айз":

Роберт Швентке представляет боевик об одном из персонажей «Броска кобры» по мотивам серии игрушек Hasbro.

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Бросок кобры: Снейк Айз:

Бросок кобры: Снейк Айз
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 10
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей

Бесконечность: Амнезия в анамнезе
В ход идут мёртвые персонажи, произвольные фантдопущения, ещё более рандомные локации для показательных боёв на мечах в лучах заката

Лука: Скоро в школу
За фотореалистичными задниками авторы не дают себе воли обсудить хоть что-нибудь серьёзное, небанальное
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Бросок кобры: Снейк Айз, Snake Eyes: G.I. Joe Origins
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30 июня, среда

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Не дыши 2, Don't Breathe 2 new
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29 июня, вторник

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28 июня, понедельник
Бокс-офис США: «Форсаж 9» рвёт с места
За океаном наконец состоялась главная премьера первой половины года — «Форсаж 9» всяко должен был собрать на старте больше 60 миллионов...

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