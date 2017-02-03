|
Смурфики. Затерянная деревня | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 03.02.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Смурфики. Затерянная деревня
Оригинальное название: Smurfs: The Lost Village
Прокат в России фильма "Смурфики. Затерянная деревня": 23 марта 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Смурфики. Затерянная деревня":
Смурфы ищут самое таинственное место в своей истории.
Роли озвучили: Джо Манганиелло, Мэнди Патинкин.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Смурфики. Затерянная деревня:
Трансформация: Потрачено
Новинки февраля: «Джон Уик 2», «Лего-Бэтмен» и «На 50 оттенков темнее» против российского кино
Притяжение: Насилие
Молчание: Идите по всему миру
Джон Уик 2, John Wick: Chapter 2
Жанр: аниме
Прокат в России: 30 марта 2017 года
» TV-ролик
На пятьдесят оттенков темнее, Fifty Shades Darker
» Отрывок
» Трейлер
2 февраля, четверг
Киану Ривз сыграет главную роль в романтическом триллере «Сибирь» по сценарию Скотта Б. Смита. Режиссёр картины — Мэттью Росс...
Гай Пирс сыграет вместе с Полом Раддом в шпионском триллере «Кэтчер-шпион» по бестселлеру Николаса Давидоффа «Бейсболист-шпион: таинственная жизнь Мо Берга». Снимает...
Дени Вильнёв официально назначен режиссёром «Дюны». Новость подтвердил сам Вильнёв и старший сын Фрэнка Герберта — автора оригинального произведения 1964 года...
Винс Вон, снявшийся в военной драме Мела Гибсона «По соображениям совести», номинированной на шесть премий «Оскар»...
Великая стена, Great Wall
Прокат в России: 16 февраля 2017 года
Обитель зла: Последняя глава, Resident Evil: The Final Chapter
Прокат в России: 16 февраля 2017 года
Лего Фильм: Бэтмен, Lego Batman Movie
1 февраля, среда
Леонардо ди Каприо сыграет ведущую роль в криминальном триллере «Черная рука»...
Колин Фарелл договаривается об участии в фильме Дэна Гилроя «Центр города». Ранее в проект зачислился Дензел Вашингтон...
Николь Кидман предложили сыграть мать Аквамена в одноимённом кинокомиксе Джеймса Вана...
Сирша Ронан подписалась на главную роль в экранизации бестселлера Камиллы Гиббс "Sweetness In The Belly"...
|
|
|
|
|
«Притяжение», рецензия Оскар 2017: список номинантов «Викинг», рецензия «Три Икса: Мировое господство», рецензия «Шерлок», финал 4 сезона, отзыв «Трансформация», отзыв «Молчание», рецензия «Преисподняя», отзыв «Голос монстра», отзыв «Ла-Ла Ленд», рецензия Новинки февраля: «Джон Уик 2», «На 50 оттенков темнее» и наша жуть