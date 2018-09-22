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Смолфут | Трейлеры
Дублированный TV-ролик New :: 22.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Смолфут
Оригинальное название: Smallfoot
Прокат в России фильма "Смолфут": 25 октября 2018 года
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О фильме "Смолфут":
Один из представителей йети убеждён, что неуловимые существа, именуемые людьми, на самом деле существуют. Роли озвучивают: Ченнинг Татум, Дэнни де Вито.
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