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Мелкие преступления | Трейлеры
Трейлер New :: 16.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Мелкие преступления
Оригинальное название: Small Crimes
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О фильме "Мелкие преступления":
Некогда продажный коп возвращается домой после шести лет тюрьмы за убийство, но вместо искупления получает лишь кровавый бардак.
В главной роли: Николай Костер-Валдау.
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