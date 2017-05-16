Рецензия: Обидно вышло

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 16 мая 2017

В «Мелких преступлениях» когда-то коррумпированный коп возвращается домой после шести лет отсидки и желает только одного — второго шанса. Но тут же выясняется, что детям с ним видеться нельзя, что родители его совсем поехали головой на почве стресса, а бывшие подельники грозят пролить свет на старую историю, которая не только вернёт героя обратно в тюрьму, но и может довести до казни.

Первый час фильм не представляет из себя ничего большего, чем ироничное криминальное кино, где максимально обаятельный и харизматичный Костер-Валдау получает по роже, убегает от русских гопников и просто пытается вести себя хорошо, пока все вокруг видят в нём только заклятого преступника, плюют ему в кофе, что-то доказывают с пеной у рта и так далее. Иногда это пахнет нуаром, а иногда — телевизионным пилотом, а иногда — «Санденсом».

Пока в последние полчаса половина персонажей не превращается в ружья на стенах, а бедный герой, который и так метался между молотом и наковальней, не теряет контроль за происходящим вообще, и на экране не начинается чисто коэновский безжалостный бардак. Тут становится неважно, насколько симпатичен персонаж. Трупы за трупами, совпадения за случайностями — можно только удивиться хладнокровию и жестокости автора. При этом он умудряется в последний момент вырулить в совсем неожиданную сторону, сделав главным врагом героя отнюдь не местных мафиози и даже не продажных или честных копов, и на финальных минутах лишний раз подчеркнув мнение, что мир слишком сложная штука, чтобы делить людей на хороших и плохих, и порой настоящие монстры живут только в голове.