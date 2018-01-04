Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля Голливудская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт на Лазурном берегу Франции с 8 мая по 19 мая...

Энтони Хопкинсу — 80 31 декабря исполнилось 80 лет знаменитому британскому и американскому актёру Энтони Хопкинсу...