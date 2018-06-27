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Небоскрёб | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 27.06.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Небоскрёб
Оригинальное название: Skyscraper
Прокат в России фильма "Небоскрёб": 12 июля 2018 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Экшн
О фильме "Небоскрёб":

Экшн-триллер с Дуэйном Джонсоном, где он спасает свою семью из захваченного террористами горящего небоскрёба.

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Небоскрёб:

Небоскрёб
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 19
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Мир Дикого запада: Войны клонов

Второму сезону удался левел-ап, но перебор есть перебор. Финал лишает слов. Не потому, что он взрывает мозг, а потому что прилагает чудовищно, колоссально много усилий для этого

Миллиарды: Сезон 3: Бобби не нужен
Игра в буллщит-бинго на последних сериях набирает такие суровые обороты, что не успеваешь отлеплять ладошку от собственного лица

8 подруг Оушена: Потуги на Оушена
Получается банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии

Кодахром: Провожая эпоху
Душераздирающий Эд Харрис едет в последнее путешествие ради проявки культовой плёнки Kodak

Суперсемейка 2: Гиперпространственное
Брэд Бёрд возвращается в анимацию и снимает мультфильм с классическим противостоянием между героями и злодеями, но c актуальными семейными проблемами
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