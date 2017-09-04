Бокс-офис США: 25-27 августа, худший уикенд Дня труда за 17 лет После того как неделю назад американский прокат показал самый слабый августовский уикенд за 24 года или самый слабый просто уикенд за 16 лет...

Объявлены режиссёры третьего сезона «Настоящего детектива» Канал HBO, с марта разрабатывающий третий сезон сериала «Настоящий детектив», наконец определился с постановщиками сезона...