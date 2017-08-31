6 октября в мировой прокат выходит фильм «Бегущий по лезвию 2049». Кинокомпания Warner Bros...

Бен Аффлек планирует возглавить съёмки фильма «Красный взвод» о сражении в Камдеше в Афганистане в 2009 году...

Джерард Джонстон «Привязанные к дому» назначен сценаристом кинокомикса от DC Comics «Тёмная Лига справедливости»...

Исполнительные продюсеры сериала «Правосудие» Карл Беверли и Сара Тимберман вновь планируют создание телесериала по детективным романам Элмора Леонарда из его...