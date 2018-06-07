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О фильме "Сквозь чёрное стекло":

Драма Константина Лопушанского про 18-летнюю незрячую воспитанницу интерната при женском монастыре, которая получает необыкновенный шанс — обрести зрение и заботу состоятельного мужчины при условии, что накануне операции девушка выйдет за него замуж, не видя жениха. Но всё обрачивается не как в сказке.

В ролях: Максим Суханов, Василиса Денисова.