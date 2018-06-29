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Братья Систерс | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 29.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Братья Систерс
Оригинальное название: Sisters Brothers
Прокат в России фильма "Братья Систерс": 4 октября 2018 года
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О фильме "Братья Систерс":
Вестерн о том, как двое убийц — братья Систерс — преследуют золотоискателя, которого приговорил к смерти таинственный Командор.
В ролях: Джейк Гилленхааль, Хоакин Феникс, Рутгер Хауэр.
Режиссёр: Жак Одиар.
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