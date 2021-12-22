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Зверопой 2 | Трейлеры
Русский ролик об озвучке New :: 22.12.21
Название фильма: Зверопой 2
Оригинальное название: Sing 2
Прокат в России фильма "Зверопой 2": 23 декабря 2021 года
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О фильме "Зверопой 2":
Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Боно озвучивают роли в продолжении анимационноо мюзикла «Зверопой».
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