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Зверопой 2 | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 21.12.21

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Все ролики фильма "Зверопой 2" (13, из них 5 новых)

 
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Название фильма: Зверопой 2
Оригинальное название: Sing 2
Прокат в России фильма "Зверопой 2": 23 декабря 2021 года
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» Анимация » Мюзиклы
О фильме "Зверопой 2":

Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Боно озвучивают роли в продолжении анимационноо мюзикла «Зверопой».

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Зверопой 2:

Зверопой 2
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 3
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Ведьмак: 2 сезон. Гори, гори

Из Кэвилла получился замечательный Геральт. Кажется, он стал ещё аутентичнее. Кэвилл — последний бастион этого сериала, и конечно, фанаты будут смотреть дальше, даже проклиная всё, пока не испортился образ Геральта

Матрица: Воскрешение: К чертям семью + подкаст
Лане Вачовски плевать. Заставив нас всех сходить на это дурацкое кино, она сказала то, что хотела

Человек-паук: Нет пути домой: Реюнион
Новый «Паук» — это первый раз за время пандемии, когда марвеловское манипулирование аудиторией сработало. Он живёт фан-сервисом

Дом Гуччи: Гордость и предубеждение и Гуччи
Главной героине не дают ни единого шанса на фоне жирной морали о семейном бизнесе, который всегда с проблемами

Охотники за привидениями: наследники: За дедов
Фильм, столь же хороший, сколько ненужный. Это результат стечения грустных обстоятельств и вывод из не менее грустных ошибок
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