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Зверопой 2 | Трейлеры

Трейлеры » Мюзикл Рецензии в разделе Лучшие

Русский TV-ролик New :: 10.08.21

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Название фильма: Зверопой 2
Оригинальное название: Sing 2
Прокат в России фильма "Зверопой 2": 23 декабря 2021 года
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» Анимация » Мюзиклы
О фильме "Зверопой 2":

Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Боно озвучивают роли в продолжении анимационноо мюзикла «Зверопой».

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Зверопой 2:

Зверопой 2
постеры фильма: 7
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Отряд самоубийц 2: миссия навылет: Кровавый аквариум + подкаст

Фильм ни о чём не беспокоится, кроме своих маленьких моментов, причём неважно, сентиментальных, милых или циничных. Он также стремится быть непредсказуемым и без тормозов: в любой момент почти любой персонаж может идиотски умереть

Полночь на злаковом поле: Недалеко от Пенсаколы
Меган в юбчонке на кровати мотеля. Меган в кандалах в сарае. Тут вообще всё очень необязательное и для проформы

Круиз по джунглям: Конкистадоры реки Амазонки
Вместо пиратов с их проклятием — конкистадоры с их проклятием, вместо Элизабет Свонн — Эмили Блант, наконец, вместо капитана Джека Воробья — шкипер Фрэнк

Время: Это старость + подкаст
Допремьерным промо любой личной работы Шьямалана верить нельзя. Его личные работы — это всегда кот в мешке

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Сколько стоит жизнь?, What Is Life Worth new
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