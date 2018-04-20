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Убийца 2. Против всех, Сикарио 2 / Сикарио 2 | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 20.04.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Убийца 2. Против всех
Оригинальное название: Sicario 2: Soldado
Прокат в России фильма "Убийца 2. Против всех": 28 июня 2018 года
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О фильме "Убийца 2. Против всех":

Джош Бролин и Бенисио Дель Торо в продолжении триллера Дени Вильнёва «Убийца», но уже без Эмили Блант. Сценарист по-прежнему Тейлор Шеридан.

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Убийца 2. Против всех, Сикарио 2:

Убийца 2. Против всех, Сикарио 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

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