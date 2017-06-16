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Выстрел в пустоту, Бугор / Бугор | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 16.06.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Выстрел в пустоту
Оригинальное название: Shot Caller
Прокат в России фильма "Выстрел в пустоту": 13 июля 2017 года
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О фильме "Выстрел в пустоту":
Успешный бизнесмен и семьянин случайно попадает в тюрьму и вынужден взобраться по карьерной лестнице до лидера банды.
В главной роли: Николай Костер-Валдау.
Режиссёр: Рик Роман Во.
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