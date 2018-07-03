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Шок и трепет | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 03.07.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Шок и трепет
Оригинальное название: Shock and Awe
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... » Политические
О фильме "Шок и трепет":
Фильм рассказывает о военной кампании США по вторжению в Ирак, начатой в 2003 году, получившей неофициальное название «Шок и трепет», с точки зрения группы журналистов, сопровождавших кампанию.
В ролях: Вуди Харрельсон, Джессика Биель, Мила Йовович, Томми Ли Джонс.
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