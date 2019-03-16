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Шазам! | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 16.03.19 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Шазам!" (6, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Шазам!
Оригинальное название: Shazam!
Прокат в России фильма "Шазам!": 4 апреля 2019 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Шазам!":

Комедийный инокомикс DC про мальчика, который умеет становиться взрослым супергероем с помощью волшебного слова. В оригинальных комиксах Шазама изначально звали Капитан Марвел.

В ролях: Закари Леви, Марк Стронг.

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Шазам!:

Шазам!
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
Политота диктует весь сценарий, от диалогов и вдохновляющих речей до сюжетообразующих моментов, и до хорошего приключения никому нет дела

Капитан Марвел: Мисс Мар-Велл в тылу врага
От этого сценария требовалось одно — чтобы в финале все помахали друг другу платочками до послетитровой сцены с пейджером

Если Бил-стрит могла бы заговорить: Молодые американцы
Это не кино про жертв, просящее от зрителя жалости, для этого на экране, к счастью, слишком много жизни и колорита

Академия «Амбрелла»: Всё переделать
Бывает, что сериал почти дотягивает до снайдеровских «Хранителей»: почти тот же уровень деконструкции

Середина 90-х: Ностальгическое
Это первый серьёзный звонок волны, которая накроет нас в кино ближайшее десятилетие: миллениалы перестали фантазировать о 80-х и стали разбираться в 90-х
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