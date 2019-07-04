Название фильма: Барашек Шон: Фермагеддон

Оригинальное название: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

О фильме "Барашек Шон: Фермагеддон":

Вторая полнометражка про приключения барашка Шона. На этот раз студия «Аардман» расскажет о визите на ферму инопланетянки по имени Лу-Ла. Сценарист: Ник Парк.