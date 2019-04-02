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Барашек Шон: Фермагеддон | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 02.04.19 ссылка на ролик


Все ролики фильма "Барашек Шон: Фермагеддон" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Барашек Шон: Фермагеддон
Оригинальное название: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
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» Анимация » Пластилиновая
О фильме "Барашек Шон: Фермагеддон":

Вторая полнометражка про приключения барашка Шона. На этот раз студия «Аардман» расскажет о визите на ферму инопланетянки по имени Лу-Ла. Сценарист: Ник Парк.

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Барашек Шон: Фермагеддон:

Барашек Шон: Фермагеддон
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Новинки апреля: «Шазам», «Хеллбой», «Мстители» и «Миллиард»

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Но если как сценарист Джордан Пил заметно уступает сам себе, то, как постановщик, он растёт устрашающими темпами

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Длинное и прямолинейное жанровое кино, интригующее в своём движении к неизвестному пункту назначения
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31 марта, воскресенье

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