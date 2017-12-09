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Форма воды | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 11 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 09.12.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Форма воды
Оригинальное название: Shape of Water
Прокат в России фильма "Форма воды": 18 января 2018 года
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... » Фантастика
О фильме "Форма воды":
Немая и одинокая главная героиня влюбляется в объект засекреченного эксперимента, антропоморфную амфибию.
В ролях: Салли Хоукинс, Майкл Штульбарг, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс.
Режиссёр: Гильермо дель Торо.
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