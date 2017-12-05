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Форма воды | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 05.12.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Форма воды
Оригинальное название: Shape of Water
Прокат в России фильма "Форма воды": 18 января 2018 года
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» Голливуд » Мелодрамы
        ... » Фантастика
О фильме "Форма воды":

Немая и одинокая главная героиня влюбляется в объект засекреченного эксперимента, антропоморфную амфибию.

В ролях: Салли Хоукинс, Майкл Штульбарг, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс.

Режиссёр: Гильермо дель Торо.

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Форма воды:

Форма воды
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 10

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