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Форма воды | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 10 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 05.12.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Форма воды
Оригинальное название: Shape of Water
Прокат в России фильма "Форма воды": 18 января 2018 года
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... » Фантастика
О фильме "Форма воды":
Немая и одинокая главная героиня влюбляется в объект засекреченного эксперимента, антропоморфную амфибию.
В ролях: Салли Хоукинс, Майкл Штульбарг, Октавия Спенсер, Ричард Дженкинс.
Режиссёр: Гильермо дель Торо.
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Форма воды:
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