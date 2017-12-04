Отечественный прокат усилиями главного новичка всё-таки сумел удержаться от заметных падений, валовая касса не сильно удалилась южнее семи сотен миллионов рублей...

Кинокасса России: «Легенда о Коловрате» возглавляет первый декабрьский уикенд

Это даже не легенда....

Заокеанский уикенд, оставшийся в результате срочного переноса без единственной премьеры в лице «Всё только начинается»...