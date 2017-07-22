Создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ной Хоули анонсировал на проходящем в Сан-Диего конвенте Comic-Con разработку фильма «Доктор Дум»...

Сандра Буллок договаривается об участии в постапокалиптическом триллере для Netflix «Скворечник» по одноимённому хоррор-произведению Джоша Малермана 2014 года. Роман...

Создатели хита НВО «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Вайсс разрабатывают для канала НВО новый сериал «Конфедерат»...

Кинокомпания Warner Bros. Pictures готовит третий римейк фильма 1993 года «Похитители тел», который был снят по одноимённому роману американского писателя-фантаста...