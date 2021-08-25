|
Шан-Чи и легенда Десяти колец | Трейлеры
Минутный TV-ролик New :: 25.08.21
Ссылки по теме: Мстители
Рецензия » Он Танос и он бородат Роман КОРНЕЕВ
«Мстители: Война бесконечности», кадры (109 фото)
Кинокомикс Marvel «Черная пантера», кадры (140 фото)
Название фильма: Шан-Чи и легенда Десяти колец
Оригинальное название: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Прокат в России фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец": 2 сентября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Шан-Чи и легенда Десяти колец":
«Марвел» отправляется в Поднебесную.
В одной из ролей: Мишель Йео.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Шан-Чи и легенда Десяти колец:
Воспоминания: Мы всё забыли
Легенда о зелёном рыцаре: Шутки ради
Кодекс киллера: Уйти нельзя остаться
Главный герой: Я и мой парень
Не дыши 2: Старик и горе
» TV-ролик
24 августа, вторник
23 августа, понедельник
Самым широкопрокатным релизом недели за океаном должны были стать «Воспоминания», однако уже в пятницу стало понятно...
22 августа, воскресенье
По итогам прошлонедельных фальстартных успехов «Босс-молокосос 2» с сотней миллионов в кармане должен был в одиночку тащить на себе следующий уикенд...
|
|
|
|
|
«Отряд cамоубийц 2», рецензия + подкаст «Главный герой», рецензия «Воспоминания», рецензия «Время», подкаст «Круиз по джунглям», отзыв «Лука», отзыв «Кроваво-красное небо», отзыв «Не дыши», отзыв «Кодекс киллера», рецензия «Круэлла», подкаст «Локи», подкаст «Легенда о зелёном рыцаре», рецензия «Чёрная вдова», рецензия + подкаст