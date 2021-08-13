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Шан-Чи и легенда Десяти колец | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Мстители

Минутный трейлер New :: 13.08.21

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Все ролики фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец" (12, из них 4 новых)
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Название фильма: Шан-Чи и легенда Десяти колец
Оригинальное название: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Прокат в России фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец": 2 сентября 2021 года
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О фильме "Шан-Чи и легенда Десяти колец":

«Марвел» отправляется в Поднебесную.

В одной из ролей: Мишель Йео.

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Шан-Чи и легенда Десяти колец:

Шан-Чи и легенда Десяти колец
постеры фильма: 2
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Главный герой: Я и мой парень
Перед нами кибермелодрама в стиле фильма «Она», только не меланхоличная, а напротив, развесёлая

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Шан-Чи и легенда Десяти колец, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
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12 августа, четверг

Узники страны призраков, Prisoners of the Ghostland new
постеров: 1, кадров: 10
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Иван Денисович new
постеров: 1, кадров: 6
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Французский вестник, French Dispatch
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11 августа, среда

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