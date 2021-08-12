|
Шан-Чи и легенда Десяти колец | Трейлеры
TV-ролик New :: 12.08.21
Ссылки по теме: Мстители
Рецензия » Он Танос и он бородат Роман КОРНЕЕВ
«Мстители: Война бесконечности», кадры (109 фото)
Кинокомикс Marvel «Черная пантера», кадры (140 фото)
Название фильма: Шан-Чи и легенда Десяти колец
Оригинальное название: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Прокат в России фильма "Шан-Чи и легенда Десяти колец": 2 сентября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Шан-Чи и легенда Десяти колец":
«Марвел» отправляется в Поднебесную.
В одной из ролей: Мишель Йео.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Шан-Чи и легенда Десяти колец:
Отряд самоубийц 2: миссия навылет: Кровавый аквариум + подкаст
Полночь на злаковом поле: Недалеко от Пенсаколы
Круиз по джунглям: Конкистадоры реки Амазонки
Время: Это старость + подкаст
Локи: Приключение на 40 минут + подкаст
» TV-ролик
11 августа, среда
|
|
|
|
|
«Отряд cамоубийц 2», рецензия + подкаст «Круиз по джунглям», отзыв «Чёрная вдова», рецензия + подкаст «Время», рецензия + подкаст «Форсаж 9», рецензия «Полночь на злаковом поле», отзыв «Кроваво-красное небо», отзыв «Красотка на взводе», отзыв «Свинья», отзыв «Круэлла», рецензия + подкаст «Локи», рецензия + подкаст «Лука», отзыв