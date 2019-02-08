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Название фильма: Шафт

Оригинальное название: Shaft

О фильме "Шафт":

Сэмьюэл Л. Джексон в роли суперагента и специалиста по кибербезопасности, который вместе со своей суперагентской семейкой разбирается в подозрительной смерти друга.