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Шафт | Трейлеры
Трейлер New :: 08.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Шафт
Оригинальное название: Shaft
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О фильме "Шафт":
Сэмьюэл Л. Джексон в роли суперагента и специалиста по кибербезопасности, который вместе со своей суперагентской семейкой разбирается в подозрительной смерти друга.
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