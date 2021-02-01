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Воздушный бой | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 01.02.21


Все ролики фильма "Воздушный бой" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Воздушный бой
Оригинальное название: Shadow in the Cloud
Прокат в России фильма "Воздушный бой": 25 февраля 2021 года
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» Голливуд » Военные
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Воздушный бой":

Хлоя Моретц в фильме о женщине-пилоте времён Второй мировой, на которую при перевозке секретных документов в полёте... нападает гремлин. И это не комедия.

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Воздушный бой:

Воздушный бой
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

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Режиссёр снимает знакомый сюжет, где вместо реального расследования парочка самовлюблённых детективов находит себе подозреваемого

Смертельная зона: Я, андроид
Нарочитые «украинцы», больше похожие на абстрактных «албанцев», нарочитые террористы на полсмены, нарочитый армейский бардак

Охотник на монстров: Голденэкс
Йовович скачет по пустыне, теряя бойцов, местные пытаются её вразумить-подготовить, потом, спустя пяток однообразных локаций, финальный босс

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки

Беги, прячься, борись: Да стреляй уже
Ведь проблема школьных шутингов, она в дурацких законах, протоколах и экономии на охранниках, а вовсе не в том, что у каждого есть в доме ружьё
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31 января, воскресенье
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