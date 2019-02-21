|
Тень | Трейлеры
Русский трейлер 2 New :: 21.02.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Тень
Оригинальное название: Shadow
Прокат в России фильма "Тень": 7 марта 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Исторические боевики
О фильме "Тень":
Режиссёр «Героя» Чжан Имоу возвращается в эпоху Троецарствия, на этот раз сюжет пойдёт о противостоянии пленённого главнокомандующего и тайно действующего вместо него двойника.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Тень:
Другая сторона: Сезон 2: С чего всё начиналось
Громкая связь: Идеальные знакомые
Алита: Боевой ангел: Сны оружия
Клаустрофобы: Квестофобия
Лего. Фильм 2: История легушек
20 февраля, среда
19 февраля, вторник
|
|
|
|
|
«Алита: Боевой ангел», рецензия «Лего. Фильм 2», рецензия «Громкая связь», отзыв «Зелёная книга», рецензия «Всё о сексе», отзыв «Стекло», рецензия «Полярный», отзыв «Ван Гог», отзыв «Клаустрофобы», отзыв «Завод», рецензия «Снегоуборщик», отзыв «Другая сторона», 2 сезон, отзыв «Бархатная бензопила», отзыв «Фаворитка», рецензия