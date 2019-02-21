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Название фильма: Тень

Оригинальное название: Shadow

О фильме "Тень":

Режиссёр «Героя» Чжан Имоу возвращается в эпоху Троецарствия, на этот раз сюжет пойдёт о противостоянии пленённого главнокомандующего и тайно действующего вместо него двойника.