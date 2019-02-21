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Тень | Трейлеры

Трейлеры » Исторический Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 21.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Тень
Оригинальное название: Shadow
Прокат в России фильма "Тень": 7 марта 2019 года
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        ... » Исторические боевики
О фильме "Тень":

Режиссёр «Героя» Чжан Имоу возвращается в эпоху Троецарствия, на этот раз сюжет пойдёт о противостоянии пленённого главнокомандующего и тайно действующего вместо него двойника.

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Тень:

Тень
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 22
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Другая сторона: Сезон 2: С чего всё начиналось
По мере раскрытия тайн сериал всё больше упрощается, а два Говарда надолго разошлись по разные стороны

Громкая связь: Идеальные знакомые
Под титры актёрам даже удаётся внезапно преобразить своих персонажей, сделав их куда более живыми людьми, чем за весь предыдущий фильм

Алита: Боевой ангел: Сны оружия
На фоне покадровых заимствований атмосферу оригинала воспроизвести фактически не удалось

Клаустрофобы: Квестофобия
Авторам удалось продумать квест так, что зритель обо всём догадывается, но не теряет увлечённости происходящим

Лего. Фильм 2: История легушек
Тут живые актёры действительно стали демиургами своего счастья и судеб мира кубиков заодно
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