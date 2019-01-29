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Тень | Трейлеры

Трейлеры » Исторический Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 29.01.19 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Тень" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Тень
Оригинальное название: Shadow
Прокат в России фильма "Тень": 7 марта 2019 года
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» Азиатское кино » Азиатский экстрим
        ... » Исторические боевики
О фильме "Тень":

Режиссёр «Героя» Чжан Имоу возвращается в эпоху Троецарствия, на этот раз сюжет пойдёт о противостоянии пленённого главнокомандующего и тайно действующего вместо него двойника.

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Тень:

Тень
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 22
трейлеры: 2

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Полярный: Приполярное
Выходящий на пенсию Чёрный Кайзер Дункан Визла это герой драмы совсем другого масштаба

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Это первый серьёзный звонок волны, которая накроет нас в кино ближайшее десятилетие: миллениалы перестали фантазировать о 80-х и стали разбираться в 90-х

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Это кино со взглядом блаженного дурачка, которому и в голову не приходит, что можно по-другому

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Холмс и Ватсон: Со-детектив
Всё это не смешно, а где смешно там зажёвано, потому что за бесконечным выпучиванием глаз тяжело разглядеть идею
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Тень, Shadow new
постеров: 9, кадров: 22
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