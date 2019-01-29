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Тень | Трейлеры
Русский трейлер New :: 29.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Тень
Оригинальное название: Shadow
Прокат в России фильма "Тень": 7 марта 2019 года
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... » Исторические боевики
О фильме "Тень":
Режиссёр «Героя» Чжан Имоу возвращается в эпоху Троецарствия, на этот раз сюжет пойдёт о противостоянии пленённого главнокомандующего и тайно действующего вместо него двойника.
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