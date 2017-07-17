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Тайна 7 сестёр, Семь сестёр / Семь сестёр | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер New :: 17.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Тайна 7 сестёр
Оригинальное название: Seven Sisters
Прокат в России фильма "Тайна 7 сестёр": 31 августа 2017 года
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... » Фантастика
О фильме "Тайна 7 сестёр":
В будущем из-за чрезмерной популяции людям запретили иметь больше одного ребёнка. Семь девочек-близняшек годами притворяются одной личностью, пока одна из них не пропадает.
В главных ролях: Нуми Рапас, Виллем Дефо, Гленн Клоуз.
Режиссёр: Томми Виркола («Охотники на ведьм»)
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