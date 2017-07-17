Умер режиссёр Джордж Ромеро На 78-м году жизни скончался отец жанра зомбо-триллера, автор «Ночи живых мертвецов» режиссёр Джордж Ромеро...

Умер актёр Владимир Толоконников В Москве на 75-м году жизни скончался актёр Владимир Толоконников. «Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "Супербобровы-2"...