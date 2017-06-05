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Название фильма: Семь сестёр

Оригинальное название: Seven Sisters

О фильме "Семь сестёр":

В будущем из-за чрезмерной популяции людям запретили иметь больше одного ребёнка. Семь девочек-близняшек годами притворяются одной личностью, пока одна из них не пропадает.

В главных ролях: Нуми Рапас, Виллем Дефо, Гленн Клоуз.

Режиссёр: Томми Виркола («Охотники на ведьм»)