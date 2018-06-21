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Море соблазна | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 21.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Море соблазна
Оригинальное название: Serenity
Прокат в России фильма "Море соблазна": 15 ноября 2018 года
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О фильме "Море соблазна":
Драматический триллер про капитана рыбацкой лодки, живущего в Карибском море, таинственное прошлое которого возвращается к нему, чтобы преследовать его.
В ролях: Энн Хэтуэй, Мэттью Макконахи, Дайан Лейн, Джейсон Кларк.
Режиссёр и сценарист: Стивен Найт.
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