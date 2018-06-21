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Море соблазна | Трейлеры

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Русский трейлер New :: 21.06.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Море соблазна
Оригинальное название: Serenity
Прокат в России фильма "Море соблазна": 15 ноября 2018 года
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О фильме "Море соблазна":

Драматический триллер про капитана рыбацкой лодки, живущего в Карибском море, таинственное прошлое которого возвращается к нему, чтобы преследовать его.

В ролях: Энн Хэтуэй, Мэттью Макконахи, Дайан Лейн, Джейсон Кларк.

Режиссёр и сценарист: Стивен Найт.

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Море соблазна:

Море соблазна
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

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